Van Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki etkinliklerle sürüyor. Festival, Vanlılara ve ziyaretçilere çeşitli sanatsal deneyimler sunmayı hedefliyor.

Etkinliklerle Dolu Bir Program

Festival çerçevesinde, Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Sıra Gecesi Topluluğu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu bir araya gelerek, "Urfa Ahengi Sıra Gecesi" konseri gerçekleştirdi.

Deneyim Paylaşımları ve Görsel Sanatlar

Van Müzesi konferans salonunda düzenlenen "Işığın Peşinde Bir Ömür" söyleşisinde, fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk, Musa Talaşlı ve Ferzende Coşar katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda ise Mehmet Zeyd Yıldız ve Veysel Çelikdemir tarafından sunulan "Kumun Büyüsü" adlı şiir ve kum sanatı gösterisi büyük ilgi gördü.

Geleneksel El Sanatları ve Sokak Performansları

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde katılımcılar, Kanaviçe Atölyesi ile geleneksel el işçiliğinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, valilik önündeki park alanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulan Sokak Sahnede genç müzisyenler performans sergileyerek festival coşkusuna katkıda bulundu.

Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü ise miniklere eğlenceli anlar yaşatarak, festivalin aile dostu atmosferini destekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.