DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.778.587,42 -0,88%

Van Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Van Kültür Yolu Festivali, sanatseverlere unutulmaz etkinlikler sunmaya devam ediyor. Festivalde konserler, atölyeler ve sokak performansları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:04
Van Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Van Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki etkinliklerle sürüyor. Festival, Vanlılara ve ziyaretçilere çeşitli sanatsal deneyimler sunmayı hedefliyor.

Etkinliklerle Dolu Bir Program

Festival çerçevesinde, Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Sıra Gecesi Topluluğu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu bir araya gelerek, "Urfa Ahengi Sıra Gecesi" konseri gerçekleştirdi.

Deneyim Paylaşımları ve Görsel Sanatlar

Van Müzesi konferans salonunda düzenlenen "Işığın Peşinde Bir Ömür" söyleşisinde, fotoğraf sanatçıları Ali İhsan Öztürk, Musa Talaşlı ve Ferzende Coşar katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda ise Mehmet Zeyd Yıldız ve Veysel Çelikdemir tarafından sunulan "Kumun Büyüsü" adlı şiir ve kum sanatı gösterisi büyük ilgi gördü.

Geleneksel El Sanatları ve Sokak Performansları

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde katılımcılar, Kanaviçe Atölyesi ile geleneksel el işçiliğinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca, valilik önündeki park alanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulan Sokak Sahnede genç müzisyenler performans sergileyerek festival coşkusuna katkıda bulundu.

Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü ise miniklere eğlenceli anlar yaşatarak, festivalin aile dostu atmosferini destekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek
2
Amasya'da Yangın: 250 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
3
İstanbul'da Uyuşturucu Kullanan Taksi Şoförü Yakalandı
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Soykırımla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu
5
Avcılar'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza: 11 Bin 253 Lira
6
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı
7
Hollanda'nın Park Sonsbeek'i: 126 Yıldır Arnhem'in Yeşil Kalbi

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı