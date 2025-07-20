Van Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl halkı sanatla buluşturarak unutulmaz anlar yaşatıyor. Festival, Van'ın pek çok noktasında düzenlenen konserler, sergiler ve atölye çalışmaları ile dolup taşıyor.

Öne Çıkan Etkinlikler

Van Kent Meydanı'nda sahne alan Emre Güzeldere ve Meriç Tümen, dinleyicilere müzik dolu bir akşam sunarak katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, solistleri Ebru Alpay, İlayda Alaskan, Erdal Elaldı ve Murat Irkılata ile birlikte Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde “Birlik Nağmeleri” konseri ile izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.

Tarih ve Lezzet Bir Arada

Van Müzesi Urartu Salonu’nda gerçekleştirilen “Müzede Gastronomi Durağı” etkinliği, tarih ile lezzeti buluşturarak katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Etkinlik sonrasında Asuman Kerkez moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, “Nairi'den Günümüze Urartu Sofrası” konulu sunumlarıyla ziyaretçilere Urartu mutfak kültürü hakkında bilgiler verdiler.

Çocuklar için Eğlence Dolu Bir Alan

Van Alışveriş Merkezi’nde yer alan “Sen de Söyle” kabininde şarkılarını seslendiren Ercan Özdinç ve Sadenur Can, Gökhan Türkmen konseri öncesinde Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alarak keyifli anlar yaşattı. Sadenur Can, Melike Şahin’in “Nasır” adlı şarkısını seslendirerek dinleyicilerin oylarıyla birinci seçildi ve bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böyle bir fırsat sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Atatürk Kültür Parkı'nda yer alan “Çocuk Köyü”, minik misafirlerine birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanları ile eğlenceli bir ortam sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, Vanlıları sanatla buluşturuyor. Kentin birçok noktasında düzenlenen konserlere ve etkinliklere katılan, sergileri gezen, atölye çalışmalarında yer alan Vanlılar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, Vanlıları sanatla buluşturuyor. Kentin birçok noktasında düzenlenen konserlere ve etkinliklere katılan, sergileri gezen, atölye çalışmalarında yer alan Vanlılar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.