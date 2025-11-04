Van merkezli 5 ilde operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkezli 5 ilde 36 adrese düzenlenen operasyonda 64 tabanca, binlerce fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:12
Van merkezli 5 ilde operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van merkezli 5 ilde operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Van merkezli olarak Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır ve Ağrı illerinde toplam 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 33 ikamet ve 3 iş yerine yönelik aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda, yasa dışı silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara ilişkin çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 64 adet tabanca, 88 adet tabanca şarjörü, 15.107 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 7 adet yivsiz av tüfeği, 106 adet uzun namlulu silaha ait fişek, 119 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 110 adet av tüfeği fişeği, 3 adet av tüfeği şarjörü ve 56 adet silah parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun 6136 SKM suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik olduğu vurgulandı. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı; bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve operasyonun bölgedeki güvenlik çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

