Van Muradiye'de kaçak balık avı: 2 kişiye 25 bin 670 lira ceza

Sarımemet Barajı'nda kaçak avlanan 2 kişiye 25 bin 670 lira ceza uygulandı; ele geçirilen ağ ve balıklar muhafaza altına alındı, bazı canlılar suya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:33
Olayın ayrıntıları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarımemet Barajı'nda kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.

Yapılan denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan farklı ebat ve uzunlukta toplam 200 metre germe ağ ile kaçak olarak avlandığı tespit edilen 69 sazan ve 19 alabalık ele geçirildi.

Ağ ve balıkları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim etmek üzere muhafaza altına alan ekipler, germe ağa takılı bulunan canlı haldeki 250 sazan ve 65 alabalık'ı suya bıraktı.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 25 bin 670 lira idari para cezası verildi.

