Van ve Bitlis'te 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Anma Etkinlikleri

Van ve Bitlis'te Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Van ve Bitlis, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümünde önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Van'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından valilik bahçesinde düzenlenen "Afet Farkındalık" programında, depreme dair fotoğraflar sergilendi.

AFAD İl Müdürü'nden Mesaj

Etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, depremlerde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet diledi. Ulutaş, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde canla başla mücadele ettiklerini belirtti. "O günün ilk dakikalarından itibaren bölgedeki durumu değerlendirdik ve ilk ekiplerimizi Malatya'ya sevk ettik. Dokuz gün boyunca Malatya'da 298 enkazda arama kurtarma faaliyetleri yürüttük. Ardından Hatay'a geçtik ve orada yaklaşık 45 gün süren çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Farkındalık ve Dayanışma

Ulutaş, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük." diyerek, bölgenin afetlere karşı farkındalığının yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca etkinlikte AFAD dışında arama kurtarma çalışmalarında bulunan sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığını belirtti. Vatandaşlara afet farkındalığı konusunda bilgiler verildi ve afet gönüllüsü kazanmak amacıyla afet masası kuruldu.

Bitlis’te Mevlit Programı

Bitlis'te ise depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü tarafından Başhan Camisi'nde gerçekleştirilen programda dualar okundu, ilahiler söylendi. Programa, Bitlis İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çok sayıda polis katıldı.

Bu anlamlı etkinliklerde, depremzedelerin acısı bir kez daha dile getirilirken, afetlere karşı dayanışma ruhu ve farkındalığın arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar ön plana çıktı.

Van'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümünde program düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce valilik bahçesinde düzenlenen "Afet Farkındalık" etkinliğinde, depreme ilişkin fotoğraflar sergilendi. Programda arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizat tanıtıldı.

Van'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümünde program düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce valilik bahçesinde düzenlenen "Afet Farkındalık" etkinliğinde, depreme ilişkin fotoğraflar sergilendi. Programda arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizat tanıtıldı.