Van ve Hakkari'de Filistin'e Destek ve Küresel Sumud Filosu'na Destek

Van ve Hakkari'de düzenlenen basın açıklamalarında, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek vurgulandı. Vatandaşlar ile sivil toplum temsilcileri, Gazze'deki duruma dikkat çekerek acil insani önlemler talep etti.

Van: Beşyol Meydanı'nda destek gösterisi

Van'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda bir araya gelenler, Beşyol Meydanı'nda ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirip Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına konuşan Hayati Beyde açıklamasında, Gazze'de süregelen hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının dünyanın gözleri önünde bir soykırıma dönüştüğünü söyledi. Beyde, şunları kaydetti: "Gazze'de sadece silahlar değil, açlık da bir savaş aracı olarak kullanılmakta. Gıda, ilaç ve temiz suya erişim kasten engellenmektedir. Bu tabloya bütün insanlık şahittir. Batısından doğusuna tüm dünyanın özgür ve onurlu insanları, yaşanılan bu büyük zulme daha fazla sessiz kalmayacağını en yüksek sesle dile getirmektedir. ABD'nin ve Avrupa'nın meydanları, kampüsleri dahi tarihin doğru tarafında yer almak için eğitiminden ve kariyerinden, belki bunlardan çok daha fazlasından vazgeçmeyi göze alan insanlarla dolup taşmaktadır çünkü şahitlik sorumluluk gerektirir. İşte tam da bu sorumluluğu üstlenmek için 44 farklı ülkeden insanlar bir araya gelmiş, Küresel Sumud Filosu'nu oluşturmuştur. Bu yönüyle filo, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır."

Hakkari: İHH'den çağrı

Hakkari'de ise İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Derneği tarafından Bulvar Caddesi'nde basın açıklaması yapıldı. Dernek yöneticisi Yılmaz Önal, Gazze'de iki yıldır süren katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Önal, Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu bulduklarını ifade ederek, "Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz fakat Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz. Gazze, geri dönülmez bir aşamaya girmiş durumda. Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalı." dedi.

Her iki kentteki açıklamalarda, uluslararası dayanışma ve insani yardıma hızlı erişim çağrıları öne çıktı.

Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Derneğince Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Bulvar Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.