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Van YYÜ'den Filistin İçin Koreografi: İşgale Dikkat Çektiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrenciler, Gazze'deki saldırıları protesto etmek için Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:51
Van YYÜ'den Filistin İçin Koreografi: İşgale Dikkat Çektiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Önemli Protesto

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

Filistin İçin El Ele Yürüyüşü

Üniversitede organize edilen "Filistin İçin El Ele Yürüyüşü" programı çerçevesinde Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak merkez yemekhaneye kadar yürüdü.

Bu yürüyüşün en dikkat çekici anı, burada oluşturulan Filistin haritası koreografisi oldu. Eğitim Fakültesi öğrencisi Burhan Ekici, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Gazze'de Yaşanan Kayıplar ve Acılar

Ekici, Gazze'deki sağlık sisteminin tamamen çöktüğüne ve insanların temel gıda, temiz su ve elektrikten yoksun kaldığına dikkat çekerek, "Bütün hastaneler ya yıkılmış ya da yakıt ve ilaç yetersizliği nedeniyle işlevsiz hale gelmiştir"

Ekici, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmamanın önemine vurgu yaparak, "Gazze'de yaşanan acılar görmezden geliniyor. O topraklarda yaşanan her kayıp ve her çığlık hala duvarlarda yankılanıyor" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin haritası koreografisi oluşturdu. Üniversitede organize edilen "Filistin İçin El Ele Yürüyüşü" programı kapsamında Edebiyat Fakültesi önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhaneye kadar yürüdü. Grup, burada Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin haritası koreografisi oluşturdu. Üniversitede organize edilen "Filistin İçin El Ele Yürüyüşü" programı kapsamında Edebiyat Fakültesi önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhaneye kadar yürüdü. Grup, burada Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

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