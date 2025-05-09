Van YYÜ'den Filistin İçin Koreografi: İşgale Dikkat Çektiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Önemli Protesto

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin haritası koreografisi oluşturdu.

Filistin İçin El Ele Yürüyüşü

Üniversitede organize edilen "Filistin İçin El Ele Yürüyüşü" programı çerçevesinde Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak merkez yemekhaneye kadar yürüdü.

Bu yürüyüşün en dikkat çekici anı, burada oluşturulan Filistin haritası koreografisi oldu. Eğitim Fakültesi öğrencisi Burhan Ekici, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

Gazze'de Yaşanan Kayıplar ve Acılar