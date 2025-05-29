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Vanlı Aileler, PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:37
Vanlı Aileler, PKK Mağduru Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor

Vanlı Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Nazlı Sancar'ın Açıklamaları

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına terörün olmadığı bir Türkiye istediğini dile getirdi. Yıllarca evlatları için mücadele verdiklerini belirten Sancar, "Buradan hiç ayrılmadık. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim," dedi.

Umutla evladından gelecek güzel haberleri beklediğini aktaran Sancar, "Şu an adeta bayram havası yaşıyoruz. Bugün ya da yarın hayırlı bir haber gelir diye umutla bekliyoruz. İnşallah çocuklarımız bize dönecek. Dört gözle bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Zümrüt Salim'in Umudu

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Zümrüt Salim ise, terörsüz Türkiye sürecinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Dört gözle oğluma kavuşacağım günü bekliyorum," dedi.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı...

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı...

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar (fotoğrafta), açıklama yaptı.

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