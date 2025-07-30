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Vanlı Kadınlar Meslek Ediniyor: Kurslar Gelir Kaynağı Oluyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kursları, 250 kadının meslek edinmesine ve ekonomik kazanç sağlamasına yardımcı oluyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:14
Vanlı Kadınlar Meslek Ediniyor: Kurslar Gelir Kaynağı Oluyor

Vanlı Kadınlar Meslek Ediniyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kurslar, 250 kadının hem meslek öğrenmesine hem de ürettikleri ürünlerle gelir elde etmesine olanak sağlıyor.

Kursların Çeşitliliği

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde sunulan el sanatları, hazır giyim, aşçılık, pastacılık, iğne oyası, spor ve kuaförlük kursları ile katılımcılar, meslek hayatına adım atıyorlar.

İlk Adımın Önemi

Kurs kategorileri, kadınların yetenekleri ve istekleri doğrultusunda seçiliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kurs koordinatörü Emine Öntürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların iş olanakları ile desteklendiğini dile getirdi. Öntürk, "Kadınlarımızın başvurularına göre kurs açıyoruz. Meslek edinme kurslarımıza yoğun ilgi oluyor. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra belgelerini almaya hak kazanıyor. Bu belge sayesinde kendi iş yerlerini açabiliyorlar," dedi.

Öğrenmek ve Üretmek

Kursa üç ay önce katılan Nubar Balican, "Hocalarımızın desteğiyle tel kırma, örgü ve iğne oyası yapıyoruz. Sipariş alarak satış gerçekleştiriyoruz. Burada aile gibiyiz, arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz," şeklinde konuştu.

Aile Ekonomisine Katkı

Kurs sayesinde aile ekonomisine katkı sağladığını belirten 63 yaşındaki kursiyer Şerife Karabulut ise, "Burada kızlarımın çeyizlerini hazırladım. Kanaviçe, çanta ve tel kırma örgü yapıyorum. Kursu açan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan 250 kadın, hem meslek öğreniyor hem...

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan 250 kadın, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan 250 kadın, hem meslek öğreniyor hem...

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan 250 kadın, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

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