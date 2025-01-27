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Vanlı Öğretmenin 41 Yıl Önceki Türküsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeler Bellerde' türküsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:30
Vanlı Öğretmenin 41 Yıl Önceki Türküsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

41 Yıl Önce Seslendirilen Türkü Gündem Oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan tarafından 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirilen "Heybeler Bellerde" adlı türkü, sosyal medya platformlarında gündem haline geldi. Üzan, 1984 yılında TRT Müzik kanalında bu türkü ile izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

Türkü Yeniden Duyguları Tazeletti

Üzan’ın seslendirdiği türkü, geçtiğimiz ay TRT Arşiv sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve bu paylaşım büyük ilgi gördü. Türkü, kısa süre içerisinde takipçiler tarafından paylaşılmaya başlandı.

Türküyü seslendiren korodaki Üzan, yerel basına yaptığı açıklamada, türkünün yeniden gündeme gelmesinin kendisini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini dile getirdi. "Bu, bir Van türküsü. Bu türkü tescilli bir eser. 41 yıl sonra yeniden gündem olması beni çok heyecanlandırdı. Daha önce bu videoyu 10 yıl önce paylaşmıştım ama o zamanlar bu kadar ilgi görmedi" şeklinde konuştu.

Geri Dönüşler ve Yeniden Yorumlar

Üzan, deneyiminin ardından gelen olumlu geri dönüşleri de paylaştı: "İnsanlardan aldığım güzel yorumlar beni oldukça mutlu ediyor. Ayrıca çocukluğumdaki anıları tekrar yaşamak benim için büyük bir özlem. Bu ilgi, insanların yoz müzikten uzaklaşma isteği ve videodaki çocukların içtenliği, özgüveni ile masumiyetinden kaynaklanıyor olabilir. Videodaki çocukların enerjisi, izleyicilere o kadar güçlü bir şekilde yansıyor ki bu yüzden bu kadar dikkat çektiğini düşünüyorum" dedi.

Yeni Bir Versiyon Yolda

Üzan, türküye olan ilgiyi artırmak adına yeni bir versiyon çekmek için çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Müzikseverler, sıklıkla bu türkü ile ilgili paylaşımlar yapmaya ve duygusal anılarını paylaşmaya devam ediyorlar.

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde...

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu. Üzan, yıllar sonra türküyü tekrar seslendirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde...

Van'ın İpekyolu ilçesinde müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın, 41 yıl önce koro eşliğinde seslendirdiği yöreye ait "Heybeler Bellerde" türküsü sosyal medyada gündem oldu. Üzan, yıllar sonra türküyü tekrar seslendirdi.

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