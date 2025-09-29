Vanspor Amed'i 3-0 Yendi — Hakan Kutlu: 'Yürek Kazandı'

İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında oynanan maçta İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Kutlu: 'Yürek kazandı'

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının yıllar sonra 1. Lig'e yükseldiğini ve yeni bir kadro kurduklarını söyledi. Kutlu, altyapıdan gelen futbolculara özel vurgu yaparak alt ligden gelen 7-8 futbolcuyu her maç kullanmaya çalıştıklarını belirtti.

Kutlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: 'Geçen hafta Bodrumspor maçında istemediğimiz mağlubiyet aldık ama çok güçlü takımlarla oynuyoruz. Başkana özel bir teşekkür gerekiyor bu maçta. Bir hafta boyunca inanılmaz bir mesai yaptı. Arkamızda olduğunu herkese hissettirdi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni bir lig, zor bir lig. Çok zor bir fikstürle başladık. Bugün inanılmaz bir duruş sergilediler. 950 milyon harcayan bir takıma karşı 250-300 milyon harcayan bir takımın mücadelesiydi ama yürek kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlara helal olsun. Yolumuz uzun ama ne yaptığımızı biliyoruz. Bu süreçte arkamızda olan herkese teşekkür ediyorum.'

Kutlu, taraftarlara da değinerek 'İnşallah bu galibiyet şehirdeki birlikteliği daha da artıracak. Burada taraftarımıza parantez açmak istiyorum. 3 maçtır taraftarımızdan yoksun oynuyoruz. Bugün oyuncularım da ben de buranın nasıl bir futbol şehri olduğunu gördük. Gerek maça gelirken, gerek maçtaki atmosfer. Çok önemli bir taraftar kitlesi var. Bu takımı inanılmaz bir şekilde sahipleniyorlar. Maça gelirken bile bize o galibiyeti aşıladılar. Maçtaki tutumları, davranışları, maçı bir dakika bile bırakmamaları, yanımızda olmaları çok önemli. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi — Mehmet Altıparmak'ın değerlendirmesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve maçın sonlarına doğru oyuncularının maçı bırakmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Altıparmak, 'Çok iyi oynadığımız, çok rahat pozisyonlara girdiğimiz maçın ilk yarısı berabere bitti. İkinci yarıda oyuncularımıza söyledik, uyardık. Vanspor'un ne yapacağını da biliyorduk. İlk golde çok anlamsız bir şekilde top bizdeyken gol yedik. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Sonrasında maç bitti. Çok üzgünüz. Bu kadar yol gelip bizi destekleyen taraftarlarımızdan kendi adıma çok özür dilerim. Takımımız içinde artık bazı şeyleri farklı şekilde yapmak gerekiyor. Bununla alakalı da yönetimimizle oturup konuşacağız çünkü yüreğini ortaya koymayan oyuncular var. Bu oyuncularla alakalı da konuşacağız. Vanspor takımını tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Mücadeleyle maçı kazandılar. Kardeşlik içinde geçen bir maçtı. Bunun için ayrıca mutluyuz.' şeklinde konuştu.

Her iki teknik direktör de maçın mücadele yönünü ve takım içi sorumlulukları vurgularken, Vanspor cephesinde altyapının katkısı ve taraftar desteğinin önemi öne çıktı.

