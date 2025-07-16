Vecihi Hürkuş'un 56. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni

Vecihi Hürkuş'un Anma Programı Düzenlendi

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 56. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen etkinliğe, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı.

Dernek üyeleri, Hürkuş için dua ederek saygılarını sundu. Grup adına bir açıklama yapan dernek üyesi Nihat Ermihan, Hürkuş'un dünyaya örnek olmuş çok değerli bir duayen olduğunu vurguladı. Hürkuş'un, zorlu şartlar altında Türkiye'nin ilk uçağı Vecihi K6'yı ürettiğini ve ülkenin ilk sivil havacılık okulunu kurduğunu hatırlattı.

Ermihan, Vecihi Hürkuş'un gökyüzüne aşık bir pilot ve mühendis olduğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti: "Birinci Dünya Savaşı'nda Hava Kuvvetleri'ni temsilen kahramanlıklarıyla, gerek teknik donanımını uygulamalardan yansıtması gerekse tüm birikimini genç havacılara aktarma heyecanıyla takdire değer kazanımları Türk havacılığına sunmuştur. Bizler de havacılığa aşık, istikbalin göklerde olduğuna inanan, yılmaz savunucuları Vecihi Hürkuş'u her sene olduğu gibi 56. yılında da saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Göklerdeki yıldızlar gibi ışıklarda uyu büyük havacı."

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer de Hürkuş'un hatırlanmasını ve bir idol olarak yaşatılmasını istediklerini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanı Hakan Çetin ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya tarafından yapılan konuşmaların ardından dua edildi.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 56. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un 56. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.