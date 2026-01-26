VEDAŞ ve KalDer 'İyi Niyet Bildirgesi'ni İmzaladı

Hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayan VEDAŞ, kalite odaklı yönetim anlayışını güçlendirmek üzere Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile İyi Niyet Bildirgesini imzaladı.

Sözleşmenin kapsamı ve hedefleri

İmzalanan bildirge ile kurumsal mükemmellik, sürdürülebilirlik, süreç iyileştirme ve paydaş memnuniyeti alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi; kalite kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması ve iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İmza töreni

Tören, VEDAŞ Ankara Temsilcilik Ofisinde 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşti. İmza törenine VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa ve KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı A. Tayfun Terzioğlu katıldı.

Açıklama

İmza töreninin ardından açıklama yapan VEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "VEDAŞ olarak, kalite kültürünün ülke genelinde gelişmesine önemli katkılar sunan KalDer ile İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kalite; yalnızca kurumsal performansın değil, kamu hizmetlerinin etkinliğinin, paydaş güveninin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının da temel yapı taşlarından biridir. Enerji dağıtımı gibi kritik bir alanda faaliyet gösteren bir kurum olarak; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, kamu kurumlarına ve topluma karşı sorumluluklarımızı bu anlayışla yerine getirmeyi önemsiyoruz" dedi.

Akboğa, KalDer işbirliğinin kurumsal mükemmellik yaklaşımlarını güçlendireceğini belirterek, "İşbirliğimizin paydaşlarımız için daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunmamıza katkı sağlayacağına ve uzun vadede ülkemizin kalite ekosistemine değer katacağına inanıyoruz. KalDer’e işbirliği ve katkıları için teşekkür ediyor; bu İyi Niyet Bildirgesi’nin tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

