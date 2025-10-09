Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Bakan Işıkhan, Üçlü Danışma Kurulu'nda "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemini işçi ve işveren temsilcileriyle ele aldıklarını ve dijital dönüşüme önem verdiklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:56
Üçlü Danışma Kurulu toplantısı "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda Üçlü Danışma Kurulu toplantısını "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlediklerini bildirdi.

Işıkhan, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz."

"Toplantımızın bu amaçlarımıza yol göstereceğine, istişare mekanizmalarımızı güçlendireceğine ve ülkemizin çalışma hayatına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum."

İşçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplantıda sendikal hakların yaygınlaştırılması ile dijital dönüşümün tamamlanmasının kurumsal etkinliği artıracağı vurgulandı ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin kararlılık ifade edildi.

