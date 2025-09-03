Venedik’te 'Hind Receb'in Sesi' prömiyeri — Gazze’den 5 yaşındaki Hind’in hikayesi

Venedik Film Festivali'nde 'Hind Receb'in Sesi' dünya prömiyeri yaptı

Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania imzalı ve 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in hikayesini anlatan 'The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)' filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Film, festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışan yapımlar arasında yer aldı.

Basın toplantısında güçlü tepki ve ayakta alkış

Prömiyer sonrası düzenlenen basın toplantısında yönetmen Kaouther Ben Hania ile oyuncular Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel gazeteciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Oyunculardan Saja Kilani, tüm ekip adına yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve salonda şu sözlerle seslendi:

Yetmedi mi? Toplu katliamlar, açlık, insanlıktan çıkarma, yıkım, süregelen işgal yeter artık. Hind'in sesi, son iki yılda öldürülen on binlerce çocuktan biri. Kilani, 'Yaşama, hayal kurma, onurlu bir şekilde var olma hakkına sahip her kızın ve her oğlun sesi' diyerek tepkisini sürdürdü ve 'Yeter. Yarın değil, bir gün değil, şimdi adalet için, insanlık uğruna her çocuğun geleceği için yeter.' ifadelerini kullandı.

Yönetmen Kaouther Ben Hania, sinemanın haberin ötesinde bir rol oynadığını vurguladı: 'Sinemanın güçsüz insanlara bir yüz ve ses verebileceğine, empati dediğimiz bu değerli duyguyu ateşleyebileceğine inanıyorum. Hind Receb'in sesi duyduğumda, bunun sadece onun sesi değil, tüm Gazze'nin sesi olduğunu fark ettim.'

Oyuncuların açıklamaları ve destek

Motaz Malhees duygularını 'Filistinliyim, bu yüzden son birkaç yılda olan her şeyi yaşadım. Bu benim için bir film değil, yaşadığım bir hayat.' sözleriyle ifade etti. Amer Hlehel ise filmin onlar için bir görev olduğunu, hikayenin ekranda yaratılmaktan öte içlerinde bir buçuk yıldır var olduğunu belirtti. Clara Khoury de bu hikayeyi anlatmanın sanatçı olarak kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ödüllü oyuncu Joaquin Phoenix, festivale gelerek film ekibine destek verdi. Basın toplantısında, Brad Pitt, Joaquin Phoenix ve Rooney Mara gibi isimlerin desteğinin Binyamin Netanyahu'nun Hollywood'daki etkisine dair soruya Ben Hania, bu desteğin kendisi için anlamlı olduğunu ve 'bir şey ifade etmesini umduğunu' söyledi. Donald Trump'ın gündeme getirdiği Gazze'nin işgal planına dair soruyu ise Ben Hania 'Nerede yaşıyoruz?' diyerek sorguladı.

Hind Receb'in trajedisi ve filmin anlatım dili

'Hind Receb'in Sesi' filmi, 29 Ocak 2024'te Gazze'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Receb'in hikayesini, olay anına ait orijinal ses kayıtları üzerinden anlatıyor. Film, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında Receb ile acil durum çağrısı alan ve ona ambulans göndermeye çalışan Filistin Kızılayı gönüllüleri arasındaki görüşmelerin kayıtlarını kullanıyor.

Habere göre, Receb ve ailesinin bulunduğu araç, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde vuruldu; araçtaki 5 akraba hayatını kaybetti. Hind Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine 'Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin.' diye üç saat boyunca yalvarmış, ancak yoğun saldırılar nedeniyle kurtarılamamıştı.

Sinema otoriteleri film hakkında, festivalde yarışan yapımlar arasında en dokunaklı eserlerden biri değerlendirmesinde bulundu. Film, gerçek ses kayıtları ve insani anlatımıyla Gazze'de yaşananları geniş kitlelere taşıma iddiasında.

Venedik Film Festivali sahnesinde yankılanan görüşler ve gösterilen destek, filmin yalnızca sinema dünyasında değil, küresel kamuoyunda da tartışma yaratmayı sürdürdüğünün işareti olarak yorumlanıyor.