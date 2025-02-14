Venezuela'da Askeri Üslere Saldırı Planlayan Terörist Grup Yakalandı

Venezuela'da Terörist Grubun Yakalanışı

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, askeri üslere ve Yüksek Adalet Mahkemesi'ne (TSJ) saldırı hazırlığında olan "terörist bir grubun" yakalandığını açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Cabello, "Bu terörist grupların Venezuela'daki faşist siyasi oluşumlarla bağlantılı olduğuna şüphe yok. Gözaltına alınanlar itirafta bulundu ve kimlerle ilişkili olduklarını tespit ettik," ifadelerini kullandı.

Operasyon Detayları

Cabello, "Oro Operasyonu" adı verilen üç ayrı operasyon düzenlediklerini ve toplam 15 kişilik bir terörist grubun gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonla ilgili fotoğrafları paylaşan Cabello, "Yargıç Maikel Moreno’yu kaçırma planları vardı. Bu bilgiyi aldıktan sonra hızla harekete geçtik. Başkanın (Devlet Başkanı Nicolas Maduro) talimatıyla ona koruma sağladık," dedi.

Cabello, gözaltına alınanlar arasında bir helikoptere patlayıcı yerleştirdiği iddiasıyla suçlanan Bolivarcı İstihbarat Servisi (SEBİN) mensubu bir görevlinin de bulunduğunu söyledi.

Maduro'nun Açıklamaları

Devlet Başkanı Maduro ise yaptığı açıklamada, son birkaç ay içinde 150’den fazla yabancının gözaltına alındığını belirterek, bu kişilerin "bomba yerleştirme, saldırı düzenleme ve sabotaj" planları yaptığını savundu.

Maduro, muhalif lider María Corina Machado’yı, paralı askerlerle işbirliği yapmakla suçladı ve muhalefetin kendi halkına tuzak kurduğunu iddia etti.