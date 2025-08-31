DOLAR
Venezuela'da binlerce motosikletli Maduro'ya destek turu — ABD gerilimi

ABD'nin bölgeye savaş gemisi ve denizaltı göndermesinin ardından binlerce motosikletli Karakas'ta Nicolas Maduro'ya destek turu düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 08:20
Binlerce motosikletli Karakas sokaklarında Maduro'ya destek turu

ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesinin ardından binlerce motosikletli, Devlet Başkanı Nicolas Maduro lehine destek turu düzenledi.

Başkent Karakas'taki Ulaştırma Bakanlığı önünden yola çıkan motosikletli gruplar, Maduro aleyhine değil lehine sloganlar atarak ABD'ye tepki gösterdi. Tur, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in mezarının bulunduğu Dağ Karargahı (Cuartel de la Montaña)'nda sona erdi.

Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez, sürücüleri karşılaması sırasında ABD'yi hedef alarak şunları söyledi: "Burada, ülke genelindeki demir atlarımızla (motosikletlerle) buradayız ve kararlıyız. Gringoların (ABD’lilerin) emrine girmeyeceğiz. ABD’nin Venezuela’nın doğal zenginliklerinin peşinde olduğunu biliyoruz."

Çalışma Bakanı Eduardo Piaate de Chavez'in mirasına sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Vatanı, egemenliği, toprak bütünlüğünü ve halk olarak kendi geleceğimizi inşa etme hakkımızı sonuna kadar savunacağız." dedi.

Milis çağrısına yoğun kayıt

Venezuela basınına göre, Devlet Başkanı Maduro'nun Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü katılım çağrısına uyan bazı vatandaşlar Karakas başta olmak üzere Tachira, Vargas, Mérida, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde kayıt yaptırdı. Devlet televizyonu, ulusal seferberlik çağrısına ev kadınlarının, emeklilerin, memurların ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin destek verdiğini bildirdi.

Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı, sivil gönüllülerden oluşan yardımcı güç olarak biliniyor. Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.

Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları, Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'e, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

