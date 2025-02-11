İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 22 Tutuklama

İzmir Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede, İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheliden 22’sinin tutuklanmasına karar verildi.

Baskınlar ve Ele Geçirilenler

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitelerini kiralayan ve bu siteler üzerinden bahis oynatan zanlıları tespit etti. Yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir’deki adreslere ulaşıldı.

Operasyonda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız bir tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aynı zamanda, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı 17 siteye erişim engeli uygulandı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan sorgulamalar sonucunda, 5 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 22 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yasa dışı bahis operasyonu, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin ne denli kararlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.