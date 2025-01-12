Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı

Erbakan Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üyeler Hızla Artıyor