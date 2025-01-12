Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı

Fatih Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde üye sayısındaki artışı vurguladı ve esnafları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:29
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı

Erbakan Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üyeler Hızla Artıyor

Kongrede yaptığı konuşmada, partisinin hızla yükseldiğini ifade eden Erbakan, üye sayılarındaki artışa dikkat çekti. "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır"

Halka Davet

Milletin teveccühünü kazandıklarını belirten Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisinin faaliyetlerine davet etti.

Esnaf Ziyareti ve Bir Açılış

Kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, ayrıca Milli Gençlik Derneği binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.

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