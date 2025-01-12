Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı

Erbakan Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne Katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Üyeler Hızla Artıyor
Kongrede yaptığı konuşmada, partisinin hızla yükseldiğini ifade eden Erbakan, üye sayılarındaki artışa dikkat çekti. "Yeniden Refah Partisi olarak 1 senede 260 bine yakın üye artışı gerçekleştirdik. Bu muazzam başarı hepimizin başarısıdır" Milletin teveccühünü kazandıklarını belirten Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisinin faaliyetlerine davet etti. Kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, ayrıca Milli Gençlik Derneği binasının açılışını da gerçekleştirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.
Halka Davet
Esnaf Ziyareti ve Bir Açılış
Milletin teveccühünü kazandıklarını belirten Erbakan, vatandaşları Milli Görüş'e ve partisinin faaliyetlerine davet etti.
Kongrenin ardından Palalı Süleyman Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, ayrıca Milli Gençlik Derneği binasının açılışını da gerçekleştirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Osmaniye 3. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, konuşma yaptı.