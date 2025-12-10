DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

JAK Timleri Sarıkamış’ta Hazır Kıta

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, Sarıkamış'ta yeni sezon için 7/24 görevde; termal kameralar, dronlar ve kar motosikletleriyle hazır.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:01
JAK Timleri Sarıkamış’ta Hazır Kıta

JAK Timleri Sarıkamış’ta Hazır Kıta

Sezona hazırlık ve güvenlik önlemleri artırıldı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sarıkamış’ta yeni sezon için görev başına geçti. Son dönemde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen bölge, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sarıkamış’ın eşsiz kristal karı ve modern tesisleri kayak tutkunlarını heyecanlandırırken, bölgede güvenli ve konforlu bir tatil için tüm hazırlıklar tamamlandı. Turizm işletmeleri ve güvenlik birimleri, misafirlere kesintisiz hizmet sunmak amacıyla koordineli çalışıyor.

JAK timleri, olası kazalara ve acil durumlara karşı 7/24 hazır bekliyor. Bölge genelinde geniş alanda devriye görevini sürdüren ekipler, dağlık ve sarp arazilerde hızlı müdahale için özel eğitimli personel ve kapsamlı teknik ekipmanlarla donatıldı.

Termal kameralar, GPS takip sistemleri, kar motosikletleri, dronlar ve profesyonel arama-kurtarma malzemeleriyle sahada aktif görev yapan JAK timleri, yoğun sezon dönemlerinde kayak merkezindeki güvenlik tedbirlerini artırarak ziyaretçilere güven veriyor.

Sezonun yoğun geçmesi beklenen Sarıkamış’ta hem turizm işletmeleri hem de güvenlik birimleri, misafirlerin unutulmaz bir kış deneyimi yaşaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

JAK TİMLERİ SARIKAMIŞ’TA HAZIR KITA(KARS-İHA)

JAK TİMLERİ SARIKAMIŞ’TA HAZIR KITA(KARS-İHA)

JAK TİMLERİ SARIKAMIŞ’TA HAZIR KITA(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi