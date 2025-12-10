JAK Timleri Sarıkamış’ta Hazır Kıta

Sezona hazırlık ve güvenlik önlemleri artırıldı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sarıkamış’ta yeni sezon için görev başına geçti. Son dönemde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen bölge, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sarıkamış’ın eşsiz kristal karı ve modern tesisleri kayak tutkunlarını heyecanlandırırken, bölgede güvenli ve konforlu bir tatil için tüm hazırlıklar tamamlandı. Turizm işletmeleri ve güvenlik birimleri, misafirlere kesintisiz hizmet sunmak amacıyla koordineli çalışıyor.

JAK timleri, olası kazalara ve acil durumlara karşı 7/24 hazır bekliyor. Bölge genelinde geniş alanda devriye görevini sürdüren ekipler, dağlık ve sarp arazilerde hızlı müdahale için özel eğitimli personel ve kapsamlı teknik ekipmanlarla donatıldı.

Termal kameralar, GPS takip sistemleri, kar motosikletleri, dronlar ve profesyonel arama-kurtarma malzemeleriyle sahada aktif görev yapan JAK timleri, yoğun sezon dönemlerinde kayak merkezindeki güvenlik tedbirlerini artırarak ziyaretçilere güven veriyor.

Sezonun yoğun geçmesi beklenen Sarıkamış’ta hem turizm işletmeleri hem de güvenlik birimleri, misafirlerin unutulmaz bir kış deneyimi yaşaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

