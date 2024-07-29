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Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Yoğun Katılım

Venezuela'da devlet başkanı seçimi için halk sandıklara akın etti, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 02:12
Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Yoğun Katılım

Venezuela'da Halk Sandıklara Yoğun İlgi Gösteriyor

Venezuela, devlet başkanlığı seçiminde büyük bir heyecan yaşıyor. Yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) açılan sandıklara halkın gösterdiği ilgi dikkat çekti. Başkent Karakas’ta, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için okullara giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Seçim süreçlerini denetleyen Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) yetkilileri, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca, polis ve askeri güçler, oy verme merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla yoğun önlemler aldı.

Uluslararası Gözlemciler Okullarda Denetim Yaptı

Uluslararası gözlemciler, CNE yetkilileri ile birlikte oy verme süreçlerini denetledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, bu seçimlerin son yılların en yüksek katılımlı seçimi olması bekleniyor. Sonuçların gece saatlerine doğru netleşmesi öngörülüyor.

Uluslararası Destek

Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke, Venezuela’daki seçimlere gözlemci göndermiş durumda. Seçimlerden başarılı bir şekilde çıkan aday ise 10 Ocak 2025 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

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