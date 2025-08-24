DOLAR
40,94 0,31%
EURO
47,94 0,33%
ALTIN
4.442,95 -0,26%
BITCOIN
4.619.646,62 -0,16%

Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Padrino López, 'Uyuşturucu' İddialarını Yalanladı

Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD'nin 'uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle Venezuela'yı karaladığını savunup, operasyon verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:46
Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Padrino López, 'Uyuşturucu' İddialarını Yalanladı

Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Padrino López, 'Uyuşturucu' İddialarını Yalanladı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD'nin ülkeyi "yalan" ve "sahte gerekçelerle" karalamaya çalıştığını belirterek, Washington'ın "uyuşturucuyla mücadele" iddialarını eleştirdi.

Padrino López'in Açıklamaları

Başkent Karakas'taki Bolivarcı Ulusal Milis Komutanlığı Genel Karargâhı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Padrino López, ABD'nin Karayipler'e gönderdiği üç savaş gemisini isim vermeden anarak, söz konusu adımların gerçek amacının farklı olduğunu savundu.

Padrino López, "Seferberliğin amacı, anayasanın da öngördüğü üzere, ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaktır. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) dış tehditlere karşı vatanını kararlılıkla savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki silahlı grupların ABD tarafından teşvik edildiğini iddia eden Lopez, "Aslında uyuşturucuyla mücadele etmek istemiyorlar. Tam tersine, kuzeydeki ülkenin ekonomisini beslemek için bu trafiği sürdürmek istiyorlar." dedi ve asker, polis ile halk güçlerinin ortak çabasıyla Venezuela'nın mücadele hattının güçlendirildiğini vurguladı.

Lopez ayrıca yasa dışı faaliyetlerin teşvik edilmesinin sorumlusunun "emperyalizm" olduğunu ifade ederek, ülkede yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını belirtti.

Operasyonlar ve Ele Geçirilenler

Savunma Bakanı, Kolombiya sınırında başlatılan "Catatumbo Yıldırım Operasyonu" kapsamında 500 kilogram uyuşturucu ile dört lojistik kamp ve yasa dışı gruplara ait dört kampın imha edildiğini hatırlattı.

Lopez, operasyonlara ilişkin genel verileri şöyle paylaştı: "FANB, şu anda 10 bin 380 personelle 9 operasyon yürütüyor. Bu operasyonlarda 10 kamp, 5 laboratuvar imha edildi, 52 bin 769 kilogram uyuşturucu ve 153 bin kilogramdan fazla kimyasal öncü madde ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 400 uçak ile 92 pist imha edildi, ayrıca 119 kısa namlulu ve 154 uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonlarda 6 bin 284 kişi gözaltına alındı."

Padrino López, silahlı kuvvetlerin uyuşturucu kaçakçılığına, yasa dışı madenciliğe ve insan ticaretine karşı tüm gücüyle mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı ve halkın barış ile istikrar için tetikte olması çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yaya Çarpması: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen 16 Yaşındaki Beşir Curuv Hayatını Kaybetti
3
Hafter, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Bingazi'de Görüştü
4
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
5
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
6
Yalçın: MHP, 'Terörsüz Türkiye' Yürüyüşünün Garantörü Olmaya Devam Edecek
7
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı