Venezuela'dan ABD'ye Sert Tepki: Padrino López, 'Uyuşturucu' İddialarını Yalanladı

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD'nin ülkeyi "yalan" ve "sahte gerekçelerle" karalamaya çalıştığını belirterek, Washington'ın "uyuşturucuyla mücadele" iddialarını eleştirdi.

Padrino López'in Açıklamaları

Başkent Karakas'taki Bolivarcı Ulusal Milis Komutanlığı Genel Karargâhı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Padrino López, ABD'nin Karayipler'e gönderdiği üç savaş gemisini isim vermeden anarak, söz konusu adımların gerçek amacının farklı olduğunu savundu.

Padrino López, "Seferberliğin amacı, anayasanın da öngördüğü üzere, ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaktır. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) dış tehditlere karşı vatanını kararlılıkla savunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki silahlı grupların ABD tarafından teşvik edildiğini iddia eden Lopez, "Aslında uyuşturucuyla mücadele etmek istemiyorlar. Tam tersine, kuzeydeki ülkenin ekonomisini beslemek için bu trafiği sürdürmek istiyorlar." dedi ve asker, polis ile halk güçlerinin ortak çabasıyla Venezuela'nın mücadele hattının güçlendirildiğini vurguladı.

Lopez ayrıca yasa dışı faaliyetlerin teşvik edilmesinin sorumlusunun "emperyalizm" olduğunu ifade ederek, ülkede yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını belirtti.

Operasyonlar ve Ele Geçirilenler

Savunma Bakanı, Kolombiya sınırında başlatılan "Catatumbo Yıldırım Operasyonu" kapsamında 500 kilogram uyuşturucu ile dört lojistik kamp ve yasa dışı gruplara ait dört kampın imha edildiğini hatırlattı.

Lopez, operasyonlara ilişkin genel verileri şöyle paylaştı: "FANB, şu anda 10 bin 380 personelle 9 operasyon yürütüyor. Bu operasyonlarda 10 kamp, 5 laboratuvar imha edildi, 52 bin 769 kilogram uyuşturucu ve 153 bin kilogramdan fazla kimyasal öncü madde ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 400 uçak ile 92 pist imha edildi, ayrıca 119 kısa namlulu ve 154 uzun namlulu silah ele geçirildi. Operasyonlarda 6 bin 284 kişi gözaltına alındı."

Padrino López, silahlı kuvvetlerin uyuşturucu kaçakçılığına, yasa dışı madenciliğe ve insan ticaretine karşı tüm gücüyle mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı ve halkın barış ile istikrar için tetikte olması çağrısında bulundu.