Venezuela, "Egemen Karayip 200" Tatbikatını Duyurdu: 2.500+ Asker, 12 Gemi

Venezuela, Orchila Adası'nda 3 gün sürecek "Egemen Karayip 200" tatbikatını açıkladı; 2.500'den fazla asker, 12 gemi ve 22 hava aracı katılacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 05:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 05:09
Venezuela, "Egemen Karayip 200" Tatbikatını Duyurdu: 2.500+ Asker, 12 Gemi

Venezuela, "Egemen Karayip 200" tatbikatını ilan etti

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi'ndeki Orchila Adası'nda düzenlenecek "Egemen Karayip 200" (Caribe Soberono 200) askeri tatbikatının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tatbikatın kapsamı ve katılımcılar

Bakan Lopez, devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada tatbikatın 3 gün süreceğini ve 2 bin 500'den fazla asker ile gerçekleşeceğini belirtti. Lopez, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla düzenlenecek tatbikata farklı sınıflardan 12 adet Bolivarcı Donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltı ve dronların katılacağını söyledi.

Bakan, Karayip Denizi'nde muhtemel silahlı çatışma senaryolarına karşı "askeri önlemlerin iki katına çıkarılacağını" kaydetti.

Gerilim ve hükümet yetkililerinin açıklamaları

Padrino Lopez, ABD ile Karayipler bölgesinde artan gerilime değinerek, "Bu özel dönemde, çabalarımızı ikiye katlamalıyız, operasyonel hazırlığımızı arttırmalıyız, denizde silahlı bir çatışma senaryosuna karşı hazır olmalıyız. Ve biz bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu iddiası ve diplomatik tepki

Öte yandan Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında ABD'yi hedef aldı. Cabello, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurduklarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Cabello, ABD'nin bir balıkçı teknesine müdahalesini "yasa dışı" ve "düşmanca" olarak nitelendirerek konuyu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'na taşıyacaklarını duyurdu. Cabello ayrıca ABD'nin eylemlerini "orantısız" ve "egemenlik ihlali" olarak tanımladı ve şöyle konuştu: "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezuela'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?."

Daha önce ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.

