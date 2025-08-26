DOLAR
Venezuela, Kolombiya Sınırı'na 15 Bin Güvenlik Görevlisi Yerleştiriyor

Diosdado Cabello, Zulia ve Tachira'ya sınır güvenliği için 15 bin asker ve polis konuşlandırılacağını açıkladı; uyuşturucu ve silah operasyonlarına vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 04:07
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 04:07
Venezuela, Kolombiya sınırına büyük güvenlik harekâtı başlatıyor

Cabello: 15 bin asker ve polis derhal konuşlandırılacak

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polis konuşlandırılacağını duyurdu.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, güvenlik güçlerinin Zulia ve Tachira eyaletlerine yerleştirileceğini bildirdi.

Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." dedi.

Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.

