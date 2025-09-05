Venezuela'ya Ait İki Askeri Uçak ABD Donanma Gemisine Yaklaştı

Pentagon, Venezuela'ya ait iki askeri uçağın uluslararası sularda bulunan bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pentagon'un açıklaması

Savunma Bakanlığı, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Açıklamada, "Bugün, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejimine ait iki askeri uçak, uluslararası sularda bir ABD donanması gemisinin yakınında uçtu." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Maduro için kullanılan tanımlamaya atıfta bulunularak, Venezuela Devlet Başkanının ABD ordusu tarafından yürütülen narkotik ve terörle mücadele operasyonlarını engelleyecek herhangi bir girişimde bulunmamasının tavsiye edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı ayrıca, "Bu son derece kışkırtıcı hareket, narko-terörle mücadele operasyonlarımıza müdahale etmek için tasarlandı." dedi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim

Gerginlik, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha etkin kullanılmasına ilişkin kararname imzalamasıyla tırmanmıştı.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlayana verilecek ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.