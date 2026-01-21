Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli

Verem hâlâ ölümcül olabilir: Uzman uyarısı

SAMSUN (İHA) – Medicana International Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, verem (tüberküloz) tedavilerinin günümüzde eskisine göre daha kısa sürdüğünü ancak özellikle akciğerleri tutan verem türlerinin hâlâ ölümcül olabileceğini belirtti.

Tedavi süresi ve takip

Dr. Dikmen, verem tedavisinin en az 6 ay sürdüğünü ve tedavinin kesilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Dikmen, 'Verem, kanamalı balgam çıkarmayla bize ipuçları vermektedir. Verem, eskisi kadar olmasa da hâlâ ölümcül olabilir. Verem tedavisini sonuna kadar olmak gerekiyor. Tam iyileşmeden tedavinin bırakılmaması gerekiyor. Bu tedaviler Verem Savaş Dispanserleri tarafından takip ediliyor. Uzun süren bu tedavi ücretsiz olarak dispanserler tarafından veriliyor. Buna rağmen maalesef eskisi kadar olmasa da verem hâlâ korkulabilecek, ölümcül hastalıklardan biridir' dedi.

'Aktif verem hastalarının evlenmesi yasak'

Dr. Dikmen, aktif basili yayan hastaların tedavi sürecinde evlenmesinin yasak olduğunu belirterek, bu kuralın frengi gibi diğer bulaşıcı hastalıklarda da uygulandığını hatırlattı. Dr. Dikmen, 'Veremin sebepleri arasında yetersiz beslenme ve zorlu yaşam şartları olabilir. Havasız ortamlar veya ortak yaşam alanları hastalığın bulaşmasını kolaylaştırır. Verem her yaşta görülebilir, yaşam şartlarıyla yakından ilişkili bir hastalıktır. Bir arada yaşanan ve uygun havalandırması olmayan ortamlarda bir tane hasta varsa herkese bulaştırabilir. Öksürük ve aksırıkla verem bulaşabilir. Mikrobu soluyan kişilerde hastalık yerleşir. Veremden korunmak için uygun yaşam şartları önemlidir. Tedaviye başlayan hastaların tedaviyi mutlaka tamamlamaları gerekir. Eskiden bu tedaviler çok uzun sürüyordu, 1-2 yıl süren tedaviler vardı. Şimdi ise 6 aylık bir tedaviyle sonuca ulaşabiliyoruz. Basili yayan biri varsa etrafa gitmesini istemeyiz ancak belirli bir tedavi aldıktan sonra, 1-2 ay içinde hastanın virüs yayması negatif duruma geçebiliyorlar. Basili yaymayanlar test sonuçlarına göre iş hayatına dönebilir. Aktif basili yayan kişilere evlilik yasaktır. Bu durum frengi için de geçerlidir. Tedavileri tamamlandıktan sonra ise bu kişiler normal şekilde evlenebiliyorlar', ifadelerini kullandı.

Belirtiler ve erken tanı

Uzm. Dr. Dikmen, tüberkülozun en önemli belirtilerinden birinin öksürükle birlikte kanlı balgam olduğunu söyledi. Dikmen, 'Verem mutlaka belirti gösterir. Basil müspet dediğimiz balgam testlerinden çok rahat bir şekilde sonuç elde edebiliyoruz. Balgam incelemesinde basil görülüyorsa tedavi edilmesi gerekir. Bu süre zarfında belirli birkaç ay işine de gitmeyecek. Ancak düzenli takiple hastalık kontrol altına alınabiliyor. Kanlı balgam, veremin ilk belirtilerinden biridir ve çok önemlidir. Kişinin balgamında kan varsa durum şüphelidir. Bu sadece verem belirtisi değildir; malign hastalıklarda veya kanserde de görülebilir. Öksürük balgamında kan varsa kişi tüberküloz olabilir. Basit testlerle bunlar çok kolay bir şekilde taranıp ortaya çıkarılabiliyor', uyarısında bulundu.

