Vezirköprü'de Oymaağaç Höyüğü 20. Yılı: Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı Sona Erdi

Vezirköprü'de Oymaağaç Höyüğü 20. Yılı Çalıştayı Sona Erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılı kapsamında düzenlenen "Vezirköprü Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı" tamamlandı. Çalıştay, hem kazı buluntularının değerlendirilmesine hem de bölgesel kültürel mirasın korunmasına ilişkin yol haritası belirlemeye odaklandı.

Son oturumda hangi konular ele alındı?

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen son oturumda optik ve radar incelemeleri, bölgedeki mozaik ve kırsal mimari örnekleri ile kültürel mirasın korunması konularında sunumlar yapıldı. Katılımcılar değerlendirmelerde bulunarak saha çalışmaları ve koruma uygulamalarının işbirliğiyle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yılmaz'ın değerlendirmesi

Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz konuşmasında, Oymaağaç Höyüğü kazılarının başlangıcından bugüne kadar geçen süreci aktardı. Yılmaz, "Yirmi yıldır büyük emeklerle Nerik kentinin ortaya çıkarılmasında en büyük şans Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon gibi kendini işine adamış bir kazı başkanının olmasıdır. Bu süreçte yerel yöneticilerin destek vermesi de kıymetlidir." dedi.

Müze talebi ve yerel destek

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kazılarda elde edilen eserlerin ilçede sergilenebilmesi için bir müze kurulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Kaya, Samsun Müzesi'ndeki eserlerle ilgili olarak, "Samsun Müzesinde sergilenen buluntuların yüzde 50'si Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'ne ait. Vezirköprü'de acilen Kent Tarihi Müzesi açılması konusunda ilçe olanaklarını sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise kentin geçmişinin kazılarla gün yüzüne çıktığını belirterek, "Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ve ekibine Vezirköprü adına teşekkür ediyorum. Kent Tarihi Müzesi konusunda belediye olarak üzerimize düşen bütün yükümlülükleri yapmaya hazırız." dedi.

Prof. Dr. Rainer Czichon'un sunumu

Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, çalıştayın ikinci ve son gününde "Nerik Hava Tanrısının Sevdiği Pınar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Czichon, Vezirköprü'de tarihe ışık tutacak çok malzeme olduğuna vurgu yaparak, "Vezirköprü'de eski meslek kolları öne çıkarılmalıdır. Oymaağaç Köyünün Batısında bulunan Höyüğümüzün eski adı Höyüktepe. Biz projeye başladığımızda adını Oymaağaç Höyük olarak seçtik. Hava Tanrısının pınarı ise Höyüğün Doğusunda yer alıyor. Oymaağaç halkıyla görüştüğümüzde bu oluşumlar ile ilgili çeşitli hikayeler anlattılar. Biz de çok merak ettik ve kazı çalışmalarına başladık." dedi.

Katılımcılar

Çalıştaya; İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Oymaağaç kazı ekibi, kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, buluntuların korunması ve sergilenmesi için yerel ve merkezi işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

