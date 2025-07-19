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Vietnam'da Fırtına, Tur Teknesini Alabora Etti: 18 Kayıp

Vietnam'da fırtınanın alabora ettiği teknede 18 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişiden hala haber alınamadı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:51
Vietnam'da Fırtına, Tur Teknesini Alabora Etti: 18 Kayıp

Vietnam'da, Ha Long Körfezi'nde meydana gelen fırtına, bir tur teknesinin alabora olmasına sebep oldu. Olayda, 18 kişi hayatını kaybetti.

48 yolcu taşıyan The Wonder Sea adlı teknede, aniden çıkan fırtına nedeniyle trajik bir kaza yaşandı. Fırtına sonrası arama kurtarma ekipleri, 12 kişiyi kurtarmayı başardı, ancak 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının sebep olduğu bu kaza, özellikle turistlerin ve aralarında yaklaşık 20 çocuğun bulunduğu yolcuları derinden etkiledi. Şu an için 23 kişiden ise hala haber alınamadığı ifade ediliyor.

Yetkililer, söz konusu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti....

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti. Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu. Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti....

Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti. Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu. Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

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