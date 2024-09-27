Viktor Orban: Batı Balkanlar Daha Fazlasını Hak Ediyor

Orban'dan Batı Balkanlar’a Destek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini öncelikli bir konu olarak ele almanın önemine dikkat çekti. Orban, "Batı Balkanlar bugüne kadar Brüksel'den aldıklarından çok daha fazlasını hak ediyor. Bu ülkelerin çok önceden AB üyesi olması gerektiğini söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya ile İşbirliği

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Ohri kentinde bir araya gelen Orban, görüşmelerde Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecinin önemine değindi. Ayrıca, halkların ulusal çıkarlarını ve gururlarını korumanın ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Orban, "Kuzey Makedonya'nın 2005 yılından bu yana özlemle beklediği AB üyeliği sürecinde müzakerelerin başlamamış olmasının büyük bir hata olduğunu" belirtti. Hırvatistan'ın bu süreçte AB üyesi olmasına rağmen, Kuzey Makedonya'nın hala beklemede kaldığını hatırlattı.

Bulgaristan ile Anlaşmazlık ve Gelen Öneriler

Orban, Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasındaki meselelerde arabuluculuk yapabileceğini ifade etti. Başbakan Mickoski de, AB üyeliği için çalışmalarını sürdüreceklerini ve ülkedeki sorunları çözme azimlerini dile getirdi.

Bulgaristan’ın baskıları sonucu Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB üyelik süreçlerinin ayrıldığını belirtmekte fayda var. Arnavutluk’un AB katılım müzakerelerinin başlaması için ilk adım 15 Ekim’de atılacakken, Kuzey Makedonya’nın müzakerelere başlayabilmesi için anayasa değişikliği gerekmektedir.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski (fotoğrafta), Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkenin güneybatısındaki Ohri kentinde bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, ikili görüşme ve ortak kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.