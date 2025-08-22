Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı

Kampüs giriş-çıkışlara kapatıldı, öğrenciler güvenli bölgelere yönlendirildi

Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi kampüsünde, yerel saatle 17.30 sularında silahlı saldırgan alarmı verildi. Alarm sonrası kampüsün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmaları istendi. Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek kapıları kilitlediği belirtildi.

Sosyal medyada saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı, ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.