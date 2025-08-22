DOLAR
Villanova Üniversitesi'nde Silahlı Saldırgan Alarmı

Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi kampüsünde saat 17.30'da silahlı saldırgan alarmı verildi; öğrenciler güvenli yerlere sığındı, polisin 17.45'te binaları boşalttığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 01:29
Kampüs giriş-çıkışlara kapatıldı, öğrenciler güvenli bölgelere yönlendirildi

Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi kampüsünde, yerel saatle 17.30 sularında silahlı saldırgan alarmı verildi. Alarm sonrası kampüsün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmaları istendi. Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek kapıları kilitlediği belirtildi.

Sosyal medyada saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı, ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.

