Viranşehir'de Koşu Bandı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa Viranşehir'de bir spot mağazası önündeki koşu bandının gece çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı; işyeri sahibi polise başvurdu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:25
Olay yerinde ve güvenlik kamerası kayıtlarında detaylar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir işyeri önünde bulunan koşu bandının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Yenişehir Mahallesi 1598’inci cadde üzerinde faaliyet gösteren ikinci el ev eşyası satışı yapan spot mağazası önünde meydana geldi. İddiaya göre, gözüne kestirdikleri koşu bandını kaldırıp götüren 2 hırsız, gecenin sessizliğinden faydalanarak saniyeler içinde eşyayı çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlılardan birinin önce keşif yaptığı, ardından diğer şüpheliyle birlikte gelerek koşu bandını kaldırıp götürdüğü görülüyor. Hırsızların rahat tavırları görüntülerde dikkat çekti.

İşyeri sahibi Mehmet Emin Büyükturan, sabah dükkanı açtığında koşu bandının yerinde olmadığını fark edip kamerayı inceledi. Görüntüleri izledikten sonra durumu polis ekiplerine ihbar etti ve hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

