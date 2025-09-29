Viranşehir'de Suç Örgütüne Operasyon: 18 Zanlıdan 8'i Tutuklandı

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarmanın operasyonunda bir iş yerine baskın yapan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı; 4'ü adli kontrol altında, 6'sının işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:23
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir iş yerine silahlı baskın yaparken suçüstü yakalanan 18 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda aralarında elebaşı M.A.'nın da bulunduğu şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Operasyonun detayları

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik hedef odaklı bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler, bir iş yerine yapılan silahlı baskın sırasında suçüstü yakalandı.

Açıklamada, şüphelilerin şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildiği belirtildi.

Adli süreç

Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreçlerin sürdüğü kaydedildi.

