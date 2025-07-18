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Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Metan Gazından Zehirlenen Askere Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı

Kaymakam Kemal Ülkü, metan gazından zehirlenen askeri evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 17:12
Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Metan Gazından Zehirlenen Askere Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, Askere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i ziyaret etti. Ziyaret, Çiçekler'in Ayaklı Mahallesi'ndeki babasından evinde gerçekleştirildi.

Geçmiş Olsun Dilekleri iletildi

Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Çiçekler'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, vatanın bölünmez bütünlüğü için yapılan her fedakarlığın milletin hafızasında her zaman yer edineceğini vurguladı. Ziyaret sırasında, Çiçekler ve ailesiyle yakından ilgilenen Ülkü'ye, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Berber de eşlik etti.

Kaymakam Ülkü'nün bu anlamlı ziyareti, topluma örnek teşkil ederken, askeri personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü (sağ 3), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü (sağ 3), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti. Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i (sol 3), Ayaklı Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü (sağ 3), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kaymakamı Kemal Ülkü (sağ 3), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavisinin ardından memleketine dönen askeri evinde ziyaret etti. Kaymakam Ülkü, Uzman Çavuş Yılmaz Çiçekler'i (sol 3), Ayaklı Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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