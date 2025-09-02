DOLAR
Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği resepsiyon düzenleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:56
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ev sahipliğinde diplomatik katılım

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Etkinliğe, çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcileri ve askeri ataşeleri katıldı.

Resepsiyona Büyükelçi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve Askeri Ataşe Albay Serdar Mercan ile devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Açılış konuşmasında Büyükelçi Gürsel Dönmez, 30 Ağustos'un Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri paylaştı: "30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Milli Mücadele'mizin en önemli ve son aşamasını teşkil etmektedir. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli mihenk taşlarından biridir ve bu zaferle Türk milleti, esareti asla kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığı ile özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tarihe yazdırmıştır."

İstiklal Savaşının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, aziz şehitler ve kahraman gaziler de Dönmez tarafından minnet ve şükranla anıldı.

Askeri Ataşe Albay Serdar Mercan, etkinlikte Almanca ve İngilizce olarak 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 30 Ağustos'a ilişkin bir video gösterimi sunuldu ve Gülsin Onay piyano resitaliyle geceyi taçlandırdı.

