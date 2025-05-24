Viyana'da Çocuklara Masal Anlatma Etkinliği: 'Masal Çemberi'

Viyana'da Masal Anlatma Etkinliği Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkileyici bir masal etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

"Masal Çemberi" adı verilen bu etkinlikte, anlatıcılar Esma Bilgen Özdemir ve Hafize Betül Abiş, geleneksel Türk motiflerinin de bulunduğu bir ortamda, Yücel Feyzioğlu tarafından derlenen Anadolu, Mezopotamya ve Türk dünyasına ait kadim masalları çocuklara anlattı.

İlgi Çekici Performans

Anlatıcılar, anlatılan masallardaki karakterleri canlandırarak çocukların dikkatini çekmeyi başardılar. Ayrıca, masalların içine dahil ettikleri şarkılarla etkinlik daha da eğlenceli hale getirildi.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Yurt dışında doğup büyüyen Türk çocuklarının kendi kültürleriyle bağlarını güçlendirmek, dil becerilerini geliştirmek ve soyut düşünme yeteneklerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara ikramlarda bulunularak, keyifli bir günü daha sona erdirdiler.

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, Türk dünyasına ait kadim masalların anlatıldığı masal etkinliği düzenlendi

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, Türk dünyasına ait kadim masalların anlatıldığı masal etkinliği düzenlendi