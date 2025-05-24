DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.227.441,29 -0,66%

Viyana'da Çocuklara Masal Anlatma Etkinliği: 'Masal Çemberi'

Viyana Yunus Emre Enstitüsü, Türk dünyasına ait masalları 4-15 yaş arası çocuklara anlattı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 21:11
Viyana'da Çocuklara Masal Anlatma Etkinliği: 'Masal Çemberi'

Viyana'da Masal Anlatma Etkinliği Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkileyici bir masal etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

"Masal Çemberi" adı verilen bu etkinlikte, anlatıcılar Esma Bilgen Özdemir ve Hafize Betül Abiş, geleneksel Türk motiflerinin de bulunduğu bir ortamda, Yücel Feyzioğlu tarafından derlenen Anadolu, Mezopotamya ve Türk dünyasına ait kadim masalları çocuklara anlattı.

İlgi Çekici Performans

Anlatıcılar, anlatılan masallardaki karakterleri canlandırarak çocukların dikkatini çekmeyi başardılar. Ayrıca, masalların içine dahil ettikleri şarkılarla etkinlik daha da eğlenceli hale getirildi.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Yurt dışında doğup büyüyen Türk çocuklarının kendi kültürleriyle bağlarını güçlendirmek, dil becerilerini geliştirmek ve soyut düşünme yeteneklerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara ikramlarda bulunularak, keyifli bir günü daha sona erdirdiler.

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara...

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, Türk dünyasına ait kadim masalların anlatıldığı masal etkinliği düzenlendi

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara...

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, Türk dünyasına ait kadim masalların anlatıldığı masal etkinliği düzenlendi

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
4
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi
7
Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!