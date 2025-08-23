DOLAR
Viyana'da Filistin Destekçileri, İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'e yaptırım talebiyle yürüdü; konuşmalarda BRP Rotax ve dron motorları üzerinden 'suç ortaklığı' vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:44
Yüzlerce gösterici Gazze için sesini yükseltti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle bir araya geldi.

Gösteride katılımcılar "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Hemen şimdi, İsrail'e yaptırım!" sloganları attı.

Filistin bayraklarıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler, ellerinde "Çocukları öldürmek savunma değildir" ve "Sessizlik soykırıma hizmet ediyor" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan aktivist Kanaan Shaat, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, dünyanın buna seyirci kaldığını söyledi.

Shaat, seslerini daha da yükseltmeleri gerektiğini vurgulayıp, İsrail'in soykırımının 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlattı.

Shaat ayrıca Avusturya'nın da sorumluluğuna işaret ederek, "Yukarı Avusturya eyaletindeki BRP Rotax şirketi motor üretiyor. Bu motorlar, işgalci İsrail'in dronlarında kullanılıyor. Bu dronlar Gazze'ye ölüm ve yıkım getiriyor." dedi.

Bu durumu suç ortaklığı olarak niteleyen Shaat, "İnsan hayatı üzerinden kar elde edilmesine, soykırım için Avusturya'nın savaş teknolojisine hayır diyoruz." diye konuştu.

Aktivist Sali Attia ise yalnızca bir aktivist değil, vicdan sahibi biri olarak burada olduğunu belirterek, Gazze'de her gün insanların katledildiğini hatırlattı.

Attia, sessiz kalmanın suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, basına sızdırılan istihbarat raporuna atıfta bulundu ve Gazze'de ölenlerin yüzde 83'ünün sivil olduğunu dile getirdi. Attia, onların da dünyadaki herkes gibi onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Avusturya toplumu olarak bu yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Attia, Avusturya hükümetinin olaylara karşı sessiz kaldığını kaydetti.

