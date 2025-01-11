Viyana'da Filistinli Doktor Ebu Safiyye İçin Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Filistin destekçileri, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için tarihi Aziz Stefan Katedrali önünde toplandı. Etkinlikte, "Özgür Hüsam Ebu Safiyye" ve "Filistinli sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar taşındı.

Aktivistlerden Ebu Safiyye'ye Destek

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, bu eylemin, Ebu Safiyye'ye ve onun gibi cesur sağlık çalışanlarına destek sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti. Ebu Safiyye'nin, Filistin direnişinin insani yönünün en önemli sembolleri arasında yer aldığını vurguladı.

Pröbsting, Filistin halkının 450 günden fazla bir süre boyunca İsrail ordusu tarafından düzenli olarak saldırılara maruz kaldığını söyleyerek, Ebu Safiyye gibi cesur bireylerin yaralanan Filistinlileri kurtarma çabasına devam ettiğini ifade etti. "Ebu Safiyye, İsrail'in terörizmini sergileyen bir sembol oldu. Gözaltında tutulan Ebu Safiyye, avukatıyla görüşmesine izin verilmeden zor günler geçiriyor. Diğer Filistinli doktorlar gibi o da işkencelere maruz kalmış olabilir" diyen Pröbsting, doktor Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Filistin Direnişi Devam Ediyor

Pröbsting, 450 gündür süren "İsrail terörüne" rağmen Filistin direnişinin ayakta kaldığını belirterek, "Direniş ölmedi ve mücadeleye devam ediyoruz. Bizim destek gösterilerimiz hem burada hem de dünya genelinde devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, hastanenin bazı kısımlarını ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık personelinin alıkonulduğunu bildirmiş, akıbetleriyle ilgili bilgi talep etmiştir.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi. Başkentin tarihi meydanlarından Aziz Stefan Katedrali önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Hüsam Ebu Safiyye", "Filistinli sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi. Başkentin tarihi meydanlarından Aziz Stefan Katedrali önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Hüsam Ebu Safiyye", "Filistinli sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.