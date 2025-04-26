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Viyana'da Gazze'deki Soykırım İçin Hüzün Yürüyüşü Düzenlendi

Viyana'da, Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenler için düzenlenen hüzün yürüyüşünde Filistin destekçileri duygu dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:47
Viyana'da Gazze'deki Soykırım İçin Hüzün Yürüyüşü Düzenlendi

Gazze’deki Soykırımı Anma Yürüyüşü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’deki soykırımda yaşamını yitiren 51 binin üzerindeki Filistinli için hüzün yürüyüşü gerçekleştirildi. Göstericiler, çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğu hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Parlamento önünde toplandı.

Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Gazze’nin yanında yer al" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, derin bir üzüntü içerisinde yürüyüşe geçti.

Anne Babaların Acısını Paylaşmak İçin

Yürüyüşün başlamasından önce, sivil toplum kuruluşu Women in Black Vienna adına konuşan Mary Pampalk, etkinliğin amacını şu şekilde açıkladı: "Bu yürüyüş, her gün İsrail saldırıları sonucunda çocukları kaybeden ebeveynlerin kederini paylaşmak için düzenlenmiştir. Gazze’de ebeveynler, çocuklarını bombalardan koruyacak bir koruma bulamamakta ve insanlık dışı bir saldırganlıkla karşılaşmaktadırlar."

Pampalk, Gazze’de hayatını kaybeden çocukların tek suçunun Filistinli doğmak olduğunu vurguladı ve "Acı içindeki Filistinli ailelerin kederini paylaşıyoruz. Sürmekte olan soykırıma karşı sessiz kalmamamız gerektiği aşikar. Gelecek nesiller, bizim sessizliğimizi sorgulayacaklar." dedi.

Yahudi Aktivistlerden Sert Mesajlar

Gösteride aktif rol alan Yahudi asıllı aktivist Iris Hefets, 18 ayı aşkın bir zamandır süren soykırıma dikkat çekerek, "Bu durumu seyretmekle kalmamalı, buna karşı durmalıyız. Yahudiler olarak, bu soykırımla ilgili olarak özellikle konuşmalıyız; çünkü bu vahşet bizim adımıza yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hefets, Avrupa’daki iktidarların, antisemitizm karşıtı mücadele iddialarının Nazi dönemindeki soykırımı bir başka halka uygulanmakta olan soykırım için bir bahane olarak kullandığını dile getirdi.

Batı'daki Duyarsızlığa Dikkat Çekildi

Hefets, Batı’da yaşanan ciddi duyarsızlık ve karartmaya dikkat çekerek, "Şu an hastanelerin bombalanmasının normal kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. Doktorların tedavi ettikleri hastaları nedeniyle rehin alınması da sıradanlaştırılmış durumda. Bu durum, sadece basit bir ifade değil; bu, gerçekliğin ta kendisidir." diyerek endişelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından, Filistin destekçileri, parlamentodan devlet opera binasına kadar okunan Kur’an-ı Kerim eşliğinde sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlenen...

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlenen soykırım nedeniyle hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 51 binin üzerinde Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlenen...

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlenen soykırım nedeniyle hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 51 binin üzerinde Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenledi.

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