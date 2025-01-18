Viyana'da Gazze İçin Ateşkes Sevinci: Filistin Destekçileri Yürüdü

Viyana'da Filistin Destekçileri Yürüyüş Düzenledi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Filistin destekçileri, Gazze’deki soykırımı durduracak Ateşkesin sağlanmasını kutlamak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mahrilfer Strasse'de bir araya gelen kalabalık, Filistin bayrakları ve "Şimdi ateşkes", "Soykırıma hayır", "Gazze'nin tecrit edilmesine son" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Saldırıları ve Direniş

Gösterinin düzenleyicilerinden Wilhelm Langthaler, yaptığı konuşmada, İsrail’in son 14 aydan fazla süredir devam eden saldırıları sonucunda on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve yüz binlercesinin de evsiz kaldığını hatırlattı. Langthaler, bu gösterinin hüzün ve Filistin direnişinin elde ettiği başarılar açısından bir mutluluk gösterisi olduğunu vurguladı.

Barış İçin Adalet

Hukukçu Astrid Wagner, ateşkesin yarından itibaren kademeli olarak yürürlüğe gireceğini belirtirken, İsrail’in bu anlaşmanın koşullarına uyup uymayacağından şüpheler olduğunu kaydetti. Wagner, "Filistinliler için adalet sağlanmadığı sürece, Orta Doğu’da barış sağlanamaz" görüşünü paylaştı.

Gazze: Bir Sembol

Wagner, Gazze'nin artık dünyanın gözlerini açan bir sembol haline geldiğini, Orta Doğu’da yıllardır göz ardı edilen sömürgeci suçların, işgalci bir güç olan Siyonizm’in uzun süredir işlediği katliamların tanınmasını sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Filistin destekçileri Özgürlük Meydanı’na kadar yürüdü. Aktivistler, Gazze’deki ateşkesin sağlanmasından dolayı vatandaşlara çiçek dağıttı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, Gazze’de soykırımı durduracak ateşkesin sağlanmasını, düzenledikleri yürüyüşle kutladı. Başkent Viyana’nın önemli alışveriş caddelerinden Marihilfer Strasse’de toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Şimdi ateşkes", "Soykırıma hayır", "Gazze'nin tecrit edilmesine son" yazılı pankartlar taşıdı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, Gazze’de soykırımı durduracak ateşkesin sağlanmasını, düzenledikleri yürüyüşle kutladı. Başkent Viyana’nın önemli alışveriş caddelerinden Marihilfer Strasse’de toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Şimdi ateşkes", "Soykırıma hayır", "Gazze'nin tecrit edilmesine son" yazılı pankartlar taşıdı.