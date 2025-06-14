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Viyana'da Siyonizm Karşıtı Konferans Başladı: Filistinlilerle Dayanışma Çağrısı

Viyana'da düzenlenen konferansta, İsrailli tarihçi Ilan Pappe ve diğer konuşmacılar, siyonizmin etkilerini ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 01:06
Viyana'da Siyonizm Karşıtı Konferans Başladı: Filistinlilerle Dayanışma Çağrısı

Viyana'da 'Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Konferansı' Başladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen 'Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Konferansı' başladı. Konferansın amacı, siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek ve bu eylemlerin siyonizm karşıtı Yahudiler tarafından yapılmadığını anlatmaktır.

Ilan Pappe'den Çarpıcı Açıklamalar

Konferansta konuşan İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, Filistinlilerle dayanışma içinde olacak bir uluslararası harekete ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Pappe, Avrupa'nın, içinde barındırdığı irkçılığın Filistin'de bir Yahudi devleti fikrini desteklediğini belirtti. "Arap dünyası ve İslam coğrafyasının kalbinde, Filistinlilerin bedelini ödediği Batı Avrupa modelinde bir Yahudi devleti kurulma kararı alındığını" aktaran Pappe, bu yaklaşımın mantıksız olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın İkidir Anlayışı

Pappe, Avrupa'nın Rusya'yı savaş suçlarıyla suçlarken, İsrail'e karşı sessiz kaldığını ve bu durumu ikiyüzlü bir tutum olarak nitelendirdi. Avrupalı Yahudilerin, Gazze'deki soykırıma göz yuman siyasi elitlere karşı uyanış göstermesi gerektiğini belirtti.

Ghada Karmi'nin İtirazı

Konferansta konuşan Filistin asıllı doktor ve aktivist Ghada Karmi, siyonizmin bir tehdit olduğunu ifade ederek, "Siyonizm şeytandır. Buna hiçbir şüphe bulunmuyor" dedi. Karmi, 1948'de yurtlarından edilen Filistinlilerin bu mücadelede en önemli destekçilerinin Yahudiler olması gerektiğini savundu.

Dünyadan Önemli Sesler Bir Araya Geldi

Konferans, çeşitli ülkelerden tanınmış akademisyen ve aktivistlerin katılımıyla devam ediyor ve 15 Haziran'da sona erecek. Rima Hassan, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi olarak çevrimiçi katılıp, alıkonulma sonrası yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen "Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Konferansı" başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da siyonizm karşıtı Museviler tarafından ilk kez düzenlenen "Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Konferansı" başladı.

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