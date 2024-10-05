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Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi

Viyana’da, engelleme çabalarına rağmen Özgür Filistin Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:05
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi

Viyana'da Özgür Filistin Kongresi Gerçekleşti

Avusturya'nın başkenti Viyana, Özgür Filistin Kongresine ev sahipliği yaptı. Uluslararası tanınmış konuşmacıların katılımı ile gerçekleşen kongre, söz konusu etkinliğin yasaklanması yönündeki çabalara karşın ilk gününü başarılı bir şekilde tamamladı.

Kongre’nin Mekânında Yaşanan Kriz

"Sömürge ve Apartheid’ın Olmadığı Özgür Filistin Kongresi" ismiyle düzenlenen bu etkinlik, ilk başta Viyana Belediyesi'ne ait bir konferans salonunda yapılması planlanıyordu. Ancak, son anda verilen izin iptali üzerine kongre, organizatörlerin alternatif olarak hazırladığı bir düğün salonuna taşındı. Willhelm Lagthaler, belediyenin iptalini "Viyana tarzı engelleme yöntemi" olarak nitelendirdi ve aldıkları tedbirlerle etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tanınmış Konuşmacılar Söz Aldı

Kongrede, Hanin Zuabi gibi Filistinli eski milletvekilleri, Azzam Tamimi adındaki gazeteciler ve Güney Afrikalı siyasetçi Andrew Feinstein gibi öne çıkan isimler yer aldı. Azzam Tamimi, Filistinlilerin uzun yıllardır sürdürdüğü direnişin dünya üzerindeki algısının 7 Ekim sonrası değiştiğini vurguladı.

Avrupa'daki Gençlerin Duruşu

Tamimi, Avrupa'nın önde gelen şehirlerindeki yöneticilerin, gençlerin Filistin konusundaki gerçekleri daha iyi kavradıklarından korktuğunu belirtti. Batı’daki gençliğin, Filistin davasını destekleyeceğine dair inancını dile getiren Tamimi, "10 yıl içinde onların çocukları adaletin ve Filistin’in yanında yer alacaklar," şeklinde konuştu.

Filistin'in Direnişi ve Mücadelesi

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Filistin direnişinin amacının etnik temizlik girişimlerine karşı koymak olduğunu ifade etti. Şafi, "Direniş, Filistinlilerin kendi topraklarındaki varlıklarını sürdürmeleri için mücadele etmektir," dedi.

Gelecek Konuşmacılar ve Katılım

Kongreye çevrimiçi olarak katılan Yanis Varufakis gibi çeşitli siyasi figürler de yer aldı. Gelecek günlerde, tarihi olayları irdeleyecek olan Ilan Pappe’nin de kongrede konuşması bekleniyor.

Bu etkinlik, Avusturya'daki Türkiye ve Filistin yanlısı camialar için büyük önem taşıyor. Ülkedeki bazı siyasi aktörler, Filistin Kongresi'nin yasaklanması için polis üzerinde baskı yapmıştı.

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