Vize'de 3 Günlük Denize Giriş Yasağı: 18-20 Eylül
Karadeniz kıyısında olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Denetimler ve uyarılar
Açıklamada yasağa uyulmasının istendiği ve bölgede denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların alınan önlemlere uymaları çağrısında bulundu.