Vize'de 3 Günlük Denize Giriş Yasağı: 18-20 Eylül

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-20 Eylül tarihlerinde tüm plajlarda denize giriş yasağı ilan edildi; jandarma denetimi yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:02
Karadeniz kıyısında olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül tarihlerinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Denetimler ve uyarılar

Açıklamada yasağa uyulmasının istendiği ve bölgede denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların alınan önlemlere uymaları çağrısında bulundu.

