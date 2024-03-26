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Voleybolcu Eda Erdem “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen Eda Erdem, sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Başarılı voleybolcu ABD’nin “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday olarak gösterildi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:52
Voleybolcu Eda Erdem “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen ve Fenerbahçe Opet’in kaptanlığını yapan Eda Erdem, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülü için aday gösterildi. Başarıları ile tüm dünyada konuşulan milli gururumuz Eda Erdem’e “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterilmesi sebebiyle bir de plaket verildi.

"Bu ödülü hakkediyor" 

Eda Erdem Uluslararası Cesur Kadınlar ödülüne aday

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eda Erdem için “kadınların güçlenmesi konusunda çok önemli bir figür” tanımlaması yaptı. Gösterdiği başarı ve kadınlar için yapmış olduğu çalışmalar göz önüne alındığında Eda Erdem’in “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülünü hakkettiğini belirten Jeffry L. Flake “Dünyanın en iyi voleybol takımının kaptanı olmasının yanı sıra genç kadınlara da zaman ayıran ve onlara her şeyi başarabileceklerini gösteren biri.” açıklamasını yaptı.

Voleybolcu Eda Erdem, bu ödüle aday gösterilmesinin kendisini çok gururlandırdığını vurgulayarak “Bu adaylık bazı sorumluluklar da yüklüyor ama bunun bilincindeyim. Yeni nesle en iyi şekilde rol model olmaya çalışıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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