Volkan Sazak: Şırnak’ı Türkiye’nin en huzurlu şehri yapacağız

Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak: Huzur Odaklı Güvenlik Stratejisi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve başladığı 55 günlük süreçte yürütülen çalışmalar, hedefler ve elde edilen sonuçları paylaştı.

Göreve başlayış ve vizyon

Sazak, İçişleri Bakanı ile görüştükten sonra Şırnak’a atandığını belirtti. Bakanın Şırnak’a özel bir önem verdiğini ve kendisine görev öncesinde kısa ancak yönlendirici bilgiler aktardığını söyledi. Sazak, Bakanın talimatları ile kendi vizyonlarını birleştirerek halkın hizmetinde olduklarını vurguladı. Sosyal medya paylaşımlarının devam edeceğini ifade ederek birinci önceliklerinin halkın güvenliği ve Şırnak’ın huzuru olduğunu belirtti.

Şırnak asayişle değil huzurla anılacak. Hedefimiz Türkiye’nin en huzurlu şehri olmak

Hedef: Türkiye’nin en huzurlu şehri

Sazak, son dönemde açıklanan huzur endeksinde Şırnak’ın Türkiye’nin en güvenli üç ilinden biri olduğunu söyledi ve hedeflerinin birincilik olduğunu aktardı. Gece güvenliğiyle ilgili olarak, göreve geldikten sonra belirledikleri hedef doğrultusunda 52., 53. ve 54. günlerde gece saat 23.00 sonrası merkez ve 6 ilçede herhangi bir olumsuz olay yaşanmamasını sağladıklarını belirtti. Sazak, bu başarıyı sürdürmeyi en büyük amaçları olarak tanımladı ve Şırnak’ın asayiş ile anılmayacağını tekrar vurguladı.

Halkla kurulan bağ ve karar süreçleri

Sazak, görev sürecinde yaklaşık 20 bin vatandaşla buluştuklarını söyleyerek, halkla bire bir temasın karar süreçlerinde belirleyici olduğunu anlattı. Alınan kararların %60-70'inin sokaktan gelen öneriler doğrultusunda şekillendiğini belirterek, vatandaşların yerel bilgi ve yönlendirmelerinin emniyet çalışmalarına katkısını önemsediklerini ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelede somut sonuçlar

Uyuşturucu ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiklerini belirten Sazak, göreve gelir gelmez halktan gelen talepler doğrultusunda okullar çevresinde uyuşturucu satışını büyük oranda engellediklerini söyledi. Sazak, vatandaşın taleplerini aktarırken örnek olarak Mehmet amcanın sözlerini aktardı: ne olur şu uyuşturucu sorununu çöz dedi. Benim torunlarım, çocuklarım var. Şu ilden uyuşturucu illetini ortadan kaldır dedi.

Son üç ayda yapılan operasyonlarda Şırnak'ın Türkiye çapında en fazla uyuşturucu yakalayan iller arasında olduğunu kaydeden Sazak, bir başka ilin sınırlarından geçiş yaparak yakalanan uyuşturucu vakası olmadığını ve geçişlere izin vermediklerini ifade etti. 55 gün içinde gerçekleştirilen 18 planlı uyuşturucu operasyonunda toplam 169 şahıs yakalandı; bunlardan 13'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğerlerinin davalarının devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda ele geçen maddeler şöyle: 22 kilogram esrar, 337 gram metamfetamin, 150 gram skunk, 3 gram eroin, 1 gram kokain ve 14 adet sentetik ecza. Sazak, narkotik, kaçakçılık ve asayiş timlerinin 7/24 görev başında olduğunu ve operasyonların süreceğini vurguladı.

Personel ve çalışma disiplini

Sazak, çok tecrübeli ve genç bir ekipleri olduğunu, ekiplerin suçla mücadeleyi bıkmadan sürdüreceğini belirtti. 55 günlük süreçte ekiplerin günlük uyku ve dinlenme sürelerinin ortalama 3-4 saat civarında olduğunu ve birim amirleri ile her gün toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Şırnak’ta asayiş sorunları ile anılmayacak, huzuru kalıcı hale getireceğiz ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

