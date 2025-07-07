Von der Leyen: Gensoru Önergesi Aşırı Sağın Çıkarları İçin Bir Araç

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hakkında verilen gensoru önergesine Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yanıt vererek, bu girişimin aşırılıkçı hareketlerin AB'yi istikrarsızlaştırma çabası olduğunu ifade etti.

Rumen Milletvekiline Tepki

Von der Leyen, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada önergeyi sunan Gheorghe Piperea'yı hedef alarak, Rumen milletvekilini AB kurumlarını asılsız suçlamalarla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı. Piperea'nın iddialarının, aşırılık yanlılarının en eski oyun kitabından alınarak toplumu kutuplaştırdığını belirtti.

Asılsız İddialar ve Komplo Teorileri

Kovid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında, Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla ile arasındaki telefon mesajlaşmalarını konu alan iddiaları, Von der Leyen "çürütülmüş komplo teorileri" olarak nitelendirdi. Ayrıca aşı anlaşmalarının, Komisyon ve üye ülkeler tarafından birlikte yürütüldüğünü, tüm ülkelerin bilgisi olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda ileri sürülen iddialar yalan" şeklinde konuştu.

Olağanüstü Tepkiler

Konuşması sırasında von der Leyen'e destek veren milletvekilleri, sık sık yuhalayarak "Gerçekleri açıkla", "AB hukukunu ihlal ettin" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Von der Leyen ise, kurumlar arasında nifak sokmak için bu tür girişimlere asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Piperea'nın Açıklamaları

Piperea, gensorunun demokrasi için bir çözüm başlangıcı olduğunu ifade ederek, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin yetkilerini gasp ettiğini ve önemli kararları AP'yi göz ardı ederek aldığını ileri sürdü. Ayrıca, Avrupa halkını düşünmeye davet ettiğini ve totaliter geçmişe sahip bir ülkeden geldiğini hatırlatarak, yeniden böyle bir duruma düşmek istemediklerini vurguladı.

Oylama Süreci ve Tarih

Gensoru önergesinin oylaması, 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Aleyhte bir karar çıkması için 720 milletvekilinin en az 480’inin önergeyi desteklemesi gerekiyor. Mevcut durumda önergeyi yalnızca 79 vekil destekliyor.

Tarihsel Başarısızlıklar

AB Komisyonu Başkanını devirmek amacıyla daha önce yapılan dokuz girişimden hiçbiri başarılı olamadı. En son girişim, 2014’te Jean-Claude Juncker liderliğindeki Komisyona karşı gerçekleştirildi ancak bu oylamada gerekli eşik sağlanamamıştı. 1999’da Jacques Santer liderliğindeki Komisyon, oylama sürecini beklemeden istifa ederek durumu engelledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Genel Kurulunda hakkında verilen gensorunun görüşüldüğü oturumda söz aldı.