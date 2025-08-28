Von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile Kiev'e yönelik Rus saldırılarını görüştü

Von der Leyen, Trump ve Zelenskiy ile Kiev saldırılarını görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de gerçekleşen Rus saldırılarını ele aldı. Von der Leyen, saldırılarda Kiev'deki AB Delegasyonu binasının da hasar gördüğünü belirtti.

Görüşmenin içeriği ve çağrı

Von der Leyen, görüşmelerine ilişkin açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptı ve Zelenskiy ile Trump'la ayrı ayrı telefonla görüştüğünü aktardı. Görüşmelerde, sivillerin can kayıpları ve altyapıya verilen zararların yanı sıra diplomatik temsilciliklerin hedef alınmasının yarattığı sonuçlar konuşuldu.

Komisyon Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına gelmesi gerektiğini vurguladı ve Ukrayna için çelik bir kirpiye dönüştürecek sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerinin olduğu, adil ve kalıcı bir barış gerektiğini söyledi.

AB'nin mali ve savunma desteği

Von der Leyen, Avrupa'nın bu süreçte üzerine düşeni yapacağını belirterek, AB'nin savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren yeni mali aracın, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetlerini güçlendirme açısından önemli olacağını ifade etti.

Uluslararası tepki ve diplomasi

Ukrayna lideri Zelenskiy, başkent Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Fransa, Almanya ve İngiltere saldırıya tepki gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Delegasyonu binasının hasar görmesi nedeniyle Brüksel'deki Rus Büyükelçisi'ni Dış İlişkiler Servisine (EEAS) çağırdıklarını açıkladı.