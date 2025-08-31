Von der Leyen VMZ'yi İnceledi: Bulgaristan, Ukrayna'nın Silah Tedarikinde Kritik Rol

Von der Leyen VMZ fabrikasını ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bulgaristan’ın Sopot şehrindeki ülkenin en büyük silah fabrikası VMZ'yi ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Rosen Jelyazkov ile birlikte fabrikadaki üretim kapasiteleri incelendi ve yetkililerden brifing alındı.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya tedarikteki payı

Brifingde von der Leyen, "Ukrayna’nın kullandığı silahların üçte biri Bulgaristan’da üretilmiştir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma niyetinde olmadığını vurgulayan von der Leyen, "Belli ki Putin burada durmayacak. Bu savaş da geniş ölçekli sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

AB savunma girişimleri ve üretim hedefleri

Von der Leyen, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, bu amaçla kurulan Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)'ne 150 milyar avro aktarıldığını bildirdi.

Von der Leyen, Bulgaristan'da biri barut, diğeri ise AB standartlarında top mermisi üretimi için iki büyük silah fabrikasının kurulacağını ve bu işletmelerde 1000 yeni istihdam sağlanacağını söyledi. Ayrıca von der Leyen, "Yıllık top mermisi üretim kapasitemiz iki milyona ulaşmalı. Bulgaristan, Ukrayna’nın savunmasına aktif katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen savaşın sona erdirilmesini dileyerek, "Hiç kimse Ukrayna’dan çok barışın olmasını arzulamıyor. Ondan dolayı Ukrayna, düşmanın parçalayamayacağı ‘çelik dikenli bir kirpi gibi’ olmalı." diye konuştu.

Yerel siyasetçilerden değerlendirme

Brifingde söz alan, parlamentoda en büyük gruba sahip Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov, Bulgaristan’ın savunma sanayi üretimini uzun yıllardır geliştirdiğini hatırlattı. Borisov, "Personel kapasitesini 1000 kişi artıracak iki yeni fabrika, 150 bin adet 155 milimetrelik top mermisi ve en çağdaş barut türünü üretecektir." dedi.

Protesto ve güvenlik önlemleri

Von der Leyen’in ziyaretine karşı çıkan, parlamentoda grubu bulunan Rusya yanlısı popülist Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi üyeleri, VMZ önünde Bulgar ve Rus bayrakları açarak AB karşıtı bir protesto düzenledi. Polis ve jandarma bölgede güvenlik kordonu oluşturdu; göstericilerden biri gözaltına alındı.

Von der Leyen’in Bulgaristan’daki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Romanya'ya geçmesi bekleniyor.