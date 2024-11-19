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Vucic: Barışın Sağlanması Hayati Öneme Sahip

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında barışın sağlanması konusunda endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:24
Vucic: Barışın Sağlanması Hayati Öneme Sahip

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Barış Çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle duyduğu endişeleri dile getirerek, barışın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Belgrad'da Tarihi Görüşme

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi bir karşılama gerçekleştirdi. İki lider, sırasıyla basına kapalı görüşmelerde bir araya geldiler.

Barışın Önemi

Ortak basın toplantısında konuşan Vucic, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların ötesinde, bu durumun daha geniş bir alana yayılma riski konusunda endişelere sahip olduklarını belirtti. Vucic, "Avrasya topraklarında en kısa sürede barışın sağlanmasını istiyoruz. Her iki ülkenin hatta her iki kıtanın ilerlemesi için barışın korunmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz," dedi.

İşbirlikleri ve Yatırımlar

Vucic, Tokayev ile askeri ve dijital alanlarda gerçekleştirilecek işbirliklerini de ele aldıklarını kaydetti ve Kazakistan'ın Sırbistan'daki gayrimenkul yatırımlarına büyük ilgi duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Belgrad ile Astana arasındaki hava ulaşımının önemini vurguladı.

Ticaret ve Ekonomik Anlaşmalar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tokayev, ekonomik ve ticari bağları derinleştirmek için önemli anlaşmalar imzaladıklarını, özellikle madençilik ve sağlık yatırımlarına odaklanacaklarını belirtti.

Görüşmeler sonucunda, Sırbistan ve Kazakistan arasında savunma, ticaret ve eğitim başta olmak üzere toplam 10 alanda anlaşma imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile görüştü. Vucic ve Tokayev görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda), başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (solda) ile görüştü. Vucic ve Tokayev görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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