Washington'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Sedat Önal Ev Sahipliğinde

Washington'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Askeri Ataşe Tuğgeneral Alpaslan Güldal ve çok sayıda ülkenin askeri ataşeleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Program Akışı ve Konuşmalar

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Önal konuşmasında, Türk milletinin Büyük Zafer'inin 103. yıl dönümünü kutlamak üzere gelen misafirlere teşekkür etti. Önal, 30 Ağustos Büyük Zaferi'nin kazanılmasında Türk milletinin azim ve dayanışmasının, Türk ordusunun kahramanlığının ve Atatürk’ün liderliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yeni yüzyılında özgüvenli ve kendi kendine yeterli; bölgesinde ve ötesinde barış, istikrar ve refah üreten bir ülke haline geldiğini belirten Önal, Atatürk'ü, tüm şehitler ve gazileri minnetle anarken ortaya koydukları azmin bugün de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Önal ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel ihtilaflara barışçıl çözümler bulunması konusunda ABD ile işbirliğinin arttığına işaret ederek Türkiye’nin ihtilaflara ve Gazze’de yaşanan benzersiz insani acılara son verilmesi için uluslararası toplumla birlikte çaba göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Kapanış

Büyükelçi Önal ve askeri ataşe Güldal konukların Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından resepsiyon sona erdi.