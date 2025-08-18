DOLAR
Washington'da 68 Gözaltı: Trump Yönetimi Ulusal Muhafızları Gönderdi

Trump yönetiminin 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında görevlendirilen Ulusal Muhafızlarla Washington'da federal ekiplerin düzenlediği operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:20
Washington'da 68 Gözaltı: Trump Yönetimi Ulusal Muhafızları Gönderdi

Washington'da 68 kişi gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Donald Trump yönetiminin ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında başkent Washington'da federal polis ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Bondi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin 68 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Bondi ayrıca operasyonlarda 15 kaçak silahın ele geçirildiğini belirtti.

İlan ve gerekçe

Başkan Trump, başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos tarihinde "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmiş; Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente sevk edileceğini açıklamıştı.

Yetkilendirme ve konuşlandırma

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başkanı Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti. Pentagon ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafız'ın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

West Virginia Valiliğinin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi amacıyla Vali Patrick Morrisey'den talepte bulunduğu; bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Pam Bondi'nin X üzerinden paylaştığı açıklama, federal kolluk güçlerinin başkentteki operasyonlarının ilk sonuçlarını ortaya koydu. Yetkililer gözaltı ve ele geçirilen silahlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Not: Haberde yer alan tarihler, kişiler ve sayısal veriler orijinal kaynaklarda bildirildiği şekilde korunmuştur.

